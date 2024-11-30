Adım adım plan yapmış... Denizli'deki doktorun kahreden sonu! Damar yolu açtırdı, kendisine ilaç enjekte ederek ölümü bekledi

Denizli'de yaşayan doktor Serhat Aras'ın intiharı sevdiklerini üzüntüye boğdu. Acil serviste damar yolu açtıran Pamukkale Üniversitesi'nde görevli doktor, kendisine ilaç enjekte ettikten sonra aracında ölü olarak bulundu. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden doktorun, kente hakim bir noktaya giderek ölmeyi beklediği öğrenildi. İşte Denizli'deki doktorun adım adım ölüm planı...

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Edinilen bilgiye göre; polis merkezine müracaatta bulunan M.B.Ş., arkadaşı olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Serhat Aras'ın yaklaşık 6-7 ay evvel intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Serhat Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini beyan ederek müracaata bulundu.

Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

CANSIZ BEDENİ ARACINDA BULUNDU

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipleri Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ENJEKTÖR İĞNESİ YANINDAYDI

Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

KENDİSİNE, 1-2 SAAT SONRA ÖLDÜRECEK KADAR İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

Dr. Serhat Aras'ın Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırmada; Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır