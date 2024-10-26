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Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

26.10.2024 21:37
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Dün İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası dünya kamuoyu gözünü İran'dan gelecek misillemeye çevirmişti. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı konuyla alakalı sessizliğini bozarak açıklama yaptı. İran Genelkurmayı İsrail'e bir nevi gözdağı niteliğinde "İran, yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır." açıklamasında bulundu. Muhtemel İran misillemesine karşı tüm dünya beklemede!

Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, dün İsrail tarafından İran'a düzenlenen operasyonla ilgili sessizliğini bozdu. İran'ın İsrail saldırısı sonrası yapacakları merakla beklenirken İran Genelkurmay Başkanlığı hem dünkü saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu hem de İsrail'e üstü kapalı gözdağı verdi.

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SALDIRIYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Bu sabah Siyonist rejimin savaş uçakları, uluslararası hukuka aykırı ve açık bir saldırıda bulunarak, ABD’nin Irak’taki hava sahasından İran sınırına 100 kilometre mesafeden menzilli hava tabanlı birkaç füze fırlattı. İran balistik füzelerinin savaş başlığının beşte biri ağırlığında olan ve hafif bir savaş başlığına sahip bu füzeler, İran'ın İlam ve Huzistan eyaletleri ile Tahran çevresindeki bazı radar sistemlerini hedef aldı. Ülkemizin hava savunma sisteminin müdahalesi sayesinde kısmi hasar meydana geldi. Zarar gören radar sistemlerinden bir kısmı hemen onarılırken diğerlerinin ise onarımı halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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"İRAN, YANIT VERME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR"

Bildiride, “Ülkemizin hava savunma sistemlerinin hazırlıklı olması sayesinde birçok füze izlenmiş ve düşman uçaklarının hava sahamızdan girmesi engellenmiştir. İran, yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca Gazze ve Lübnan’da sivillerin katledilmesini önlemek için kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurgulamaktadır” denildi.

ABD'YE ÇAĞRI: "YASA DIŞI REJİMİ KONTROL ALTINA ALIN"

ABD’ye İsrail’in suçlarının önüne geçmesi için uyarıda bulunulan bildiride, “Çatışmaların yayılmasını ve özellikle Gazze ile Lübnan’da masum insanların öldürülmesini önlemek için Siyonist rejimin eylemlerine kapsamlı destek veren terör destekçisi ABD hükümetine, bu yasa dışı rejimi kontrol altına alması ve işgalci rejimin neden olduğu bataklığa daha fazla gömülmemesi uyarısında bulunuyoruz. Öte yandan İran halkı, medya mensupları ve uzmanlardan güvenilir olmayan ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemelerini, doğru haberleri ise yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmelerini rica ediyoruz” denildi.

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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail saldırısında yaralanan 2 askerin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 4’e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd saldırı
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