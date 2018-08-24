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Adım adım savaşa! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 23:17 | Son Güncelleme

Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya’nın ABD’nin yaptırımlarının ilk etabını savunma sanayi sektörü için tehdit olarak görmediğini, ancak ikinci etabın ikili ilişkilerin dondurulmasına ve hatta ticaret savaşına yol açabileceğini söyledi.

Adım adım savaşa! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rusya'nın Salisbury olayında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Moskova'ya uyguladığı yeni yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'TİCARET SAVAŞI ANLAMINA GELECEK'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Slutskiy, "Rus uzmanlar yaptırımlarının ilk etabını Rusya'nın savunma sanayi sektörünü kritik derecede etkileyecek tehdit olarak görmüyor, zira biz uzun süredir ithal ürünler yerine yerli ürünlerin kullanılması üzerinde çalışıyoruz. Fakat ikinci etabın uygulanması, ilişkilerin fiilen dondurulması ve hatta ticaret savaşı anlamına gelecek. Bizim karşı adımlarımızın zamanında atılacağından aynı şekilde ve uygun yanıt verileceğinden eminim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Amerika ABD Leonid Slutskiy rus vekil

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