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Adım adım takip edilip baskın yapıldı, şifreleri de ortaya çıktı! 'Hastayı ameliyathaneye getirin'

24.11.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çalıntı motosikletleri satın alıp şasi numaralarını silerek satan U.O. gözaltına alınırken, şüphelilerle mesajla irtibata geçtiği öğrenildi. U.O.’nun çalıntı motorları getiren şüphelilerle 'Hastayı ameliyathaneye getirin' diyerek şifreli konuştuğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin incelendikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Adım adım takip edilip baskın yapıldı, şifreleri de ortaya çıktı! 'Hastayı ameliyathaneye getirin'

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde çalınan motosikletlerin, Hamitler Mahallesi'ndeki tamirhane görünümlü depoya getirildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından buraya getirilen motosikletlerin şasi numaralarının silinip, bütün halde veya parçalanarak satıldığını tespit eden ekipler, dün depoya baskın yaptı.

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'HASTAYI AMELİYATHANEYE GETİRİN'

Depodaki aramalarda piyasa değeri toplam 500 bin lira olan farklı renk ve modellerde 7 motosiklet, 3 farklı motosiklete ait motosiklet çantası, 3 motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 spiral makine ve kask ele geçirildi. Gözaltına alınan U.O.’nun çalıntı motorları getiren şüphelilerle mesajla irtibata geçtiği ve 'Hastayı ameliyathaneye getirin' diyerek şifreli konuştuğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin incelendikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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(DHA)

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