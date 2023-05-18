Adım Farah'da tutkulu anlar bitmiyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yatak sahnesi...

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrolünde olduğu Adım Farah'ta tutkulu sahneler gündemde. Oğuzhan Koç ile yeni boşanan ve adı sık sık gündeme gelen Özdemir ve rol arkadaşı Akyürek'in sahneleri sosyal medyayı salladı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "FaHir’in tutku dolu anları" yazıldı.

İkilinin ateşli sahneleri hayranlarını mest etti. Sık sık birbirlerine yakıştırılan Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in dizi için öpüştükleri anlara "İnternete özel sahneler verin", "Ateş ediyorlar" yorumları geldi.

EBRU ŞANCI'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde oyuncu hakkında "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" açıklamasında bulunmuştu.



