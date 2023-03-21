Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde Farah Erşadi rolüne hayat veriyor.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamları ile gündemden düşmeyen Demet Özdemir bu defa siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile poz verdi. Özdemir'in cesur tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu.

Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı.

İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı.

Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2019 yılında ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.





