Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir eski hali ile çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir yeni dizisi Adım Farah’la seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Farah karakterine hayat verecek olan Demet Özdemir’in eski hali sosyal medyada çok konuşuldu.

1993 yılında dünyaya gelen Özdemir daha önce estetik iddiaları ile ilgili “Estetiksizim, botoksum bile yok” demişti.

Medya camiasına ilk olarak dans ederek giren Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.





