MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir eski hali ile çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir eski hali ile çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

01.03.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir’in eski hali gündem oldu. Yeni dizisinde ülkesinden kaçan Farah karakterini canlandıran Özdemir’in eski fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir eski hali ile çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir yeni dizisi Adım Farah’la seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Farah karakterine hayat verecek olan Demet Özdemir’in eski hali sosyal medyada çok konuşuldu.

demett

1993 yılında dünyaya gelen Özdemir daha önce estetik iddiaları ile ilgili “Estetiksizim, botoksum bile yok” demişti.

dd

Medya camiasına ilk olarak dans ederek giren Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

demet-2

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

demet-özdemir1

Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.

ds

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"Depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"
"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken...""Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."
Kilolu hali çok konuşulmuştu! The Best töreninde son hali ortaya çıktıKilolu hali çok konuşulmuştu! The Best töreninde son hali ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç karakteri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

EYT’liye promosyon ödemesi 15 bin TL’yi bulabilir!

EYT’liye promosyon ödemesi 15 bin TL’yi bulabilir!

O ilçelerde yaşayanları rahatlatan sözler! Deprem riski...

O ilçelerde yaşayanları rahatlatan sözler! Deprem riski...

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.