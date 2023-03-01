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Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir’in eski hali ağızları açık bıraktı! Yok böyle değişim

01.03.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir’in eski hali gündem oldu. Yeni dizisinde ülkesinden kaçan Farah karakterini canlandıran Özdemir’in eski fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir’in eski hali ağızları açık bıraktı! Yok böyle değişim

Geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir yeni dizisi Adım Farah’la seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Farah karakterine hayat verecek olan Demet Özdemir’in eski hali sosyal medyada çok konuşuldu.

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1993 yılında dünyaya gelen Özdemir daha önce estetik iddiaları ile ilgili “Estetiksizim, botoksum bile yok” demişti.

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Medya camiasına ilk olarak dans ederek giren Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

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Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

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Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç karakteri

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