Adımayan'daki köy Türkiye'nin gündemine oturdu! Haremlik-selamlık otobüs durakları... Menzil detayı

Adıyaman'daki otobüs durağının fotoğrafı gündem yarattı. Menzil tarikatı üyelerinin yoğun olarak yaşadığı belirtilen Kahta ilçesindeki bir köyde otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN KARE

Söz konusu fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, Sözcü'ye konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan tartışma yaratan uygulamaya tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda ise benzer uygulamaların yurt dışında da olduğu belirtilirken, alınan karara destek verildi.

CHP'DEN SERT TEPKİ: "HUKUKUN EL ATMASI LAZIM"

CHP Adıyaman İl Başkanı Doğan "Buradaki otobüs duraklarının kadın-erkek diye ayrılmasındaki asıl hedef kadındır, tahakküm kurulmak istenen kadındır. Bu tarikat anlayışı devletin her kurumuna nüfuz etmiş. Özel idaresinde de vardır, Sağlık Bakanlığı'nda da vardır. Özel idareyi direk suçlamıyorum ama bunun anayasal, hukuk çerçevesinde baktığımızda kesinlikle kanunlarımıza ters bu uygulamaya hukukun el atması lazım" dedi.

Olayın takipçisi olduklarını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: