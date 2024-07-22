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Adımayan'daki köy Türkiye'nin gündemine oturdu! Haremlik-selamlık otobüs durakları... Menzil detayı

22.07.2024 14:13
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Menzil tarikatı üyelerinin yoğun olarak yaşadığı belirtilen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir köyde çekilen fotoğraf karesi gündem yarattı. Sosyal medyada da hızla yayılan söz konusu fotoğraf karesinde köydeki otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.

Adımayan'daki köy Türkiye'nin gündemine oturdu! Haremlik-selamlık otobüs durakları... Menzil detayı

Adıyaman'daki otobüs durağının fotoğrafı gündem yarattı. Menzil tarikatı üyelerinin yoğun olarak yaşadığı belirtilen Kahta ilçesindeki bir köyde otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN KARE

Söz konusu fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, Sözcü'ye konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan tartışma yaratan uygulamaya tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda ise benzer uygulamaların yurt dışında da olduğu belirtilirken, alınan karara destek verildi.

CHP'DEN SERT TEPKİ: "HUKUKUN EL ATMASI LAZIM"

CHP Adıyaman İl Başkanı Doğan "Buradaki otobüs duraklarının kadın-erkek diye ayrılmasındaki asıl hedef kadındır, tahakküm kurulmak istenen kadındır. Bu tarikat anlayışı devletin her kurumuna nüfuz etmiş. Özel idaresinde de vardır, Sağlık Bakanlığı'nda da vardır. Özel idareyi direk suçlamıyorum ama bunun anayasal, hukuk çerçevesinde baktığımızda kesinlikle kanunlarımıza ters bu uygulamaya hukukun el atması lazım" dedi.

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Olayın takipçisi olduklarını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

  • 31 Mart’ta kazandığımız başarı sadece yerel seçim zaferi anlamında değil aynı zamanda gerici politikalara gerici, zihniyete karşı verilmiş bir mücadelenin de başarısıdır. Biz Atatürk ilke ve devrimlerini konuşurken zaten bu faktörlerin topluma ne kadar zarar verdiğini sokakta, kahvede, pazarda anlatıyoruz. Şeyh ve müritleri bu topraklarda sadece zenginleşmenin hesabını yapmışlardır. Bugün orada külliyenin üzerinde binalar yaptırmışlardır.

  • Burada harcanan paraların hepsi gariban halkın parasıdır. Gerici politikalarda tahmin ettiğiniz üzere siyasal İslam'ın ürünüdür. Siyasal İslamcıların ele avuca sığmaz, kendini halkın üzerinde gören şeyh ve avareleridir. Biz bu uygulamalara karşı Atatürkçü, devrimci değerlerden, ilerici politikalardan vazgeçmeden karanlık zihniyetle demokratik çerçeveler içerisinde mücadele edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman otobüs durağı
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