SİNOP (AA) - Sinop’un Boyabat ilçesinde yetişen, kendine özgü tadı ve ağırlığıyla dikkati çeken Gazidere domatesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Boyabat İlçe ve Tarım Müdürü Murat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazidere domatesinin coğrafi işaret tescilini almak için yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını anlatan Usta, söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından domatesin, "Boyabat Gazidere Domatesi" adı altında tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığını aktardı.

Gazidere domatesinin geçmişinin 150 yıla dayandığını ancak son iki yıldır yapılan çalışmalarla değerinin ortaya konulmaya başlandığını ifade eden Usta, "İki yıl önce başlattığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Gazidere domatesi gerçekten farklı tadı ve ağırlığıyla çok özel bir domates. Bizim yöremizde yetişen bu değerli ürünün tescillenerek coğrafi işaret belgesi alması bizleri son derece mutlu etti." dedi.

Gazidere domatesinin ilçe ekonomisine katma değer sağlamasını beklediklerini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Adına iki yıldır festival düzenliyoruz. Tanıtım bu noktada çok önemliydi. Marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah kısa sürede Türkiye genelinde adını duyurmuş bir domates markasına sahip olacağız. Böylelikle ilçe ekonomisine de katma değer sağlayacaktır."

