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  4. Adına 'mucize' diyorlar! Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Adına 'mucize' diyorlar! Kilosu 30 bin liradan satılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 08:00 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı.

Adına 'mucize' diyorlar! Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safranın, birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün alınabilen safran soğanları, yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

'KİLOSU 30 BİN LİRADAN SATILIYOR'

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"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

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Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibarıyla safran soğanlarının dikimine başladıklarını söyledi. Ekim yapacağı yaklaşık 22 dekar alandan 15 kilogram safran beklediğini belirten Yılmaz, topladıkları ürünü genelde ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

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