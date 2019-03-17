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Adına türkü yazılan Kerimoğlu Eyüp'ün evi kadınlara fayda sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'da 1901 yılında yaşanmış bir olayı konu alan 'Kerimoğlu' türküsünün kahramanı Kerimoğlu Eyüp'ün yaşadığı ev, kırsal mahalledeki kadınların el emeği yöresel ürünlerini satabilecekleri ve bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri bir mekan haline getirildi.

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da 1901 yılında yaşanmış bir olayı konu alan 'Kerimoğlu' türküsünün kahramanı Kerimoğlu Eyüp'ün yaşadığı ev, kırsal mahalledeki kadınların el emeği yöresel ürünlerini satabilecekleri ve bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri bir mekan haline getirildi. Güneş anlamına gelen 'Çoveş' adı verilen evde, kadınlar hem ürettiklerini satıyor hem de bir araya gelerek neler yapabileceklerini planlıyor. Uğradığı silahlı saldırıda 19 yaşında ölen ve türkülere konu olan Kerimoğlu Eyüp'ün yaşadığı Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evi, torunu İlker Altınsoy'un eşi Akile Tonbak Altınsoy tarafından aslına uygun olarak restore edildi. Kadınların hem bir araya gelebilecekleri hem de ürettiklerini satabilecekleri bir mekan olarak düzenlendi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra yerleştiği Yeşilyurt'taki kadınlar için bir şeyler yapmak istediğini belirten Akile Tonbak Altınsoy, Burada hep kadınlar çalışıyor, erkekler kahvehanede oturuyor. Ama kadınların gidebileceği, sohbet edip sosyalleşebilecekleri ev ortamı yok. Yeşilyurt'ta yaşayan kadınların kendi yaptıkları yöresel ürünleri satabileceği ve bir araya gelebileceği mekanı oluşturmaya karar verdim. Türkülere konu olan Kerimoğlu Eyüp'ün yaşadığı evi, dokusunu bozmadan düzenledik. Kendi ürettiklerim için raf yaptım. Arkamda 50 kişilik kocaman bir üretim ekibi oldu. Kadınlar ürettiklerini raflara koyuyorlar. Çok az kar marjıyla bu işi takım ruhuyla sürdürmeyi düşünüyoruz. Buranın bir sahibi yok dedi.

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