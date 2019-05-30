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Adını altın harflerle tarihe yazdıran milli güreşçi son yolcuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye’ni gururlarından biri olan 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biri olan Bayram Şit 89 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.Helsinki Olimpiyatları’nda 1952 yılında Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı alan sporculardan olan Şit, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Adını altın harflerle tarihe yazdıran milli güreşçi son yolcuğuna uğurlandı

Türkiye’ni gururlarından biri olan 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biri olan Bayram Şit 89 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.
Helsinki Olimpiyatları’nda 1952 yılında Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı alan sporculardan olan Şit, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1951 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya 2’nciliği de bulunan Şit, başarılarını güreş hayatından sonra da sürdürdü. Milli Takım Teknik Direktörlüğü başta olmak pek çok takımda antrenör oldu. Türk güreşine adını altın harflerle yazan Şit’i sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Ankara Karşıyaka mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şit’in cenazesi Karşıyaka Anıt Mezarlığı’na defnedildi.

Adını altın harflerle tarihe yazdıran milli güreşçi son yolcuğuna uğurlandı

Adını altın harflerle tarihe yazdıran milli güreşçi son yolcuğuna uğurlandı

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