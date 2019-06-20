Adını bile anmayarak 20 yılda üç kanseri yendi

20 yılda üç kanser türünü atlatmayı başaran ve doktorlar tarafından ‘kanserin yenemediği kadın’ olarak nitelendirilen İzmirli Dilek Çağdaş, kanser hastalarına seslenerek, “Ben kanseri ağzıma almadım. Televizyonda çıktığında televizyonu kapattım, yani kanserli değilmişim gibi yaşadım ve o kelimeyi günlük hayatıma, yaşantıma, evime sokmadım. Bunun faydasını görerek yendim. Asla pes etmedim ve ben kazandım. Sakın pes etmeyin ve dik durun” dedi. Çağdaş, kanser yerine tıp dilindeki kısaltması ‘CA’ kelimesini kullandı. İzmir’de yaşayan Dilek Çağdaş (50), 20 yıl önce kanser hastalığı ile tanıştı. Hiç beklemediği anda göğsünde fark ettiği şişlik ile hastaneye giden Çağdaş’a göğüs kanseri tanısı konuldu. Hastalığın adını duyunca irkilen ama tedavisini olmaya başlayan Çağdaş, 12 kür kemoterapi ve 30 kür ışın tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Göğsünün bir kısmı alınan Dilek Çağdaş, tam olarak kanserin bütün izlerini sildiğini düşünürken bu defa beyin kanserine yakalandı. 2009 yılında baş dönmesi ve bayılmalarla kendini gösteren beyin tümörü için ameliyat şansı olmayan kadın, yine bir dizi kemoterapi ve radyoterapi sürecine başladı. Gördüğü tedaviler sonrası beyin kanserini de yenen Dilek Çağdaş, çevresi ve doktorları tarafından ‘kanserin yenemediği kadın’ olarak nitelendirildi. Kansere ikinci kez çelme takmanın mutluluğunu yaşadığı sırada tekrar kanser olduğunu öğrenen Dilek Çağdaş, 20 yıl boyunca aralıklı olarak mücadele ettiği kanser hastalığını üçüncü kez atlattı. Hastalığı atlatmasında en büyük etkenin ise bir kere bile ‘kanser’ adını ağzına almamak ve normal bir hastalıkmış gibi karşılamak olduğunu ifade eden Çağdaş, kanser hastalarına asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

“Kanser kelimesini evime ve yaşantıma sokmadım”

Hastalığıyla mücadele ederken asla pes etmediğini belirten Dilek Çağdaş, “İlk kanserle tanıştığımda 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Ben pes etmedim, öyle bir huyum yoktur. Sonuna kadar mücadele ettim ve ben kazandım. Pes etmeyin, dik durun. Kanseri ağzıma almamaya, televizyonda çıktığında televizyonu kapatmaya yani kanserli değilmişim gibi yaşamaya başladım ve bunu yendim, faydasını gördüm. Evde kesinlikle hastalığım hakkında hiç konuşulmadı. Filmde çıktıysa en acil yerinde bile kapatılır. O kelimeyi günlük hayatıma, yaşantıma, evime sokmadım” dedi.

“Doktorlarım koltuk değneğimdi, eşime de sırtımı dayadım”

Hastalığı atlatmasında sadece kendisinin mücadelesinin değil, aynı zamanda doktorları ve eşinin de katkısı olduğunu ifade eden Çağdaş, “İki koltuk değneğim vardı; biri onkoloğum, diğeri psikoloğum. Sırtımı da eşime dayadım. Üçlü bir mücadeleydi, onlarla bu hastalığı yendim” diye konuştu.

Hastalığı boyunca insanların kansere karşı duyarsızlığından dolayı çok olumsuzluklar yaşadığını anlatan Çağdaş, insanların bu tür hastalara karşı daha hassas davranması gerektiğini dile getirdi.