Adını Feriha Koydum ile tanınmıştı! Sedef Şahin bambaşka biri oldu

Sedef Şahin bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine döneminde en popüler dizilerinde sürdürdü.

Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Cansu karakteri ile yıldızını parlatan Sedef Şahin, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini canladırdı.

Üzerinden çok zaman geçmedi ancak Sedef Şahin yine de çok değişti.



Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



Adını Feriha Koydum dizisine damga vuran yıldız oyuncunun yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, genç oyuncu dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetildi.