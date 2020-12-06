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  4. Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek 21 kilo verdi! İşte son hali

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek 21 kilo verdi! İşte son hali

06.12.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek Sol Yanım dizisiyle ekranlara dönüyor! Yeniden ekranlara dönem genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarıyla dikkat çekti.

Genç oyuncu Feyza Civelek, Star TV ekranlarında yayınlanacak son projesi Sol Yanım için değişim geçirdi. Civelek, 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüdüğünü söyledi.

Başrollerde zayıf oyuncuların tercih edilmesiyle ilgili de konuşan Civelek "Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarımızda görselliğe çok önem veriliyor" dedi. (SnobMagazin)

'2 ayda 21 kilo verdim'

Feyza Civelek zayıfladı ve yeni haliyle dikkat çekti. Yeni bir sinema filminin görüşmesinden çıktığını vurgulayan Civelek, geçtiğimiz günlerde ses getiren Pelin Öztekin ve Hazal Kaya’nın ‘Kilolu oyunculara başrol ve fettan karakterler verilmiyor’ açıklamaları hakkında konuştu.
2 ayda 21 kilo veren Feyza Civelek, “Oyuncu dediğin kilolu da olabilir, her şekilde oynayabilir ama bizim ülke şartlarımızda görselliğe çok önem veriliyor. 2 ayda 21 kilo verdim, beslenme uzmanının verdiği yiyecekleri yedim. Her gün spor yapıyorum. Aslında kilonun bir fazlalık ve sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

'ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ'

'ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ'
Civelek ayrıca zayıf ve formda görünmeyi tercih ettiğini vurgulayarak “Ben kilo verince kendime döndüğümü hissettim ve özgüvenim yerine geldi. Herkese öneriyorum. İnsan en azından olabildiği kiloda kalabilmeli, oyunculuk değil sadece her meslekte sağlık açısından böyle olmalı” ifadelerini kullandı.
Feyza Civelek açıklamasında "Kilolu insanlar da fettan rolü oynayabilir ama Türkiye şartlarında ona göre bir rol yazılır. Yurtdışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye’de öyle bir şey yok. Türkiye’de görsellik çok önemli, sektördeki kişilerin göze de hitap etmesi lazım. Bence insanlar zayıf olmayı tercih eder” dedi.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

FEYZA CİVELEK KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Feyza Civelek, Sol Yanım dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Civelek ilk oyunculuğa Acemi Cadı ile başlamıştır. Civelek Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır.
Civelek yeni dizisi için 2 ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.
Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat veren Feyza Civelek, yeni dizi Sol Yanım oyuncuları arasında bulunuyor. Civelek dizide Nazlım karakterine hayat verecek.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyi artık çırılçıplak gezebilir....
tamamdir simdi ahlaksiz pozlar verebilir yuzde doksanlik ciplak dolasip poz verebilirsin
Her türlü afet

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