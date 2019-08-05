Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlu'nun tarihi yazıldı

İSTANBUL, (DHA) ADINI gül ve lavanta ile dünyaya duyuran Isparta'nın şirin ilçelerinden Keçiborlu'nun tarihini anlatan kitabı kitabı yazıldı.

Keçiborlu Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak "XV. Yüzyıldan Günümüze Keçiborlu Kazası" adıyla yayınlanan kitabı Prof. Dr. Behset Karaca ile ile Kadir Karacan hazırladı. Kendisi de tarihçi olan Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Keçiborlu bölgede çok bilinen bir yer olmamakla birlikte tarih boyunca hep var olmuş ve yerleşim yerlerinden biri olarak bulunmuştur. Özellikle kükürt madeninin kapanmasıyla her alanda belirli bir süre geriye giden ilçe, son zamanlarda kendini toplamış ve hızla gelişmeye başlamıştır. Gül ve lavanta ile iç turizme hizmet vermekte, yavaş yavaş Antalya-Ankara, Isparta-Ankara, Isparta-İstanbul yol güzergahında olması dolayısıyla bundan istifade etmeye çalışmaktadır. Yine TOKİ ile yapılan anlaşmalarla şehir yeniden ve güzel bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra eğitim alanındaki bazı çalışmalar da buraya değer katacak hususlardır. Meydana gelen bu değişiklik ve gelişmeleri taçlandırmak için buranın tarihi ve kültürünü de ortaya koymaya çalıştık. "