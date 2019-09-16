HABER

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Karapürçek ilçesinde kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Sadık G.

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Karapürçek ilçesinde kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Sadık G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sadık Kazancı (85) toprağa verildi.
Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda Sadık G. ile dedesi Sadık Kazancı arasında tartışma çıktı. Sadık G., para isteğine olumsuz yanıt veren dedesi Sadık Kazancı’yı bıçaklayarak öldürdü. Sadık G. olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Sadık G.’nin jandarmadaki sorgusu devam ederken, Sadık Kazancı’nın cenazesi bugün Meşepınar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildiAdını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildiAdını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildiAdını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 10 yaralıOtomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 10 yaralı
Antalya’da kuş nöbeti uğruna canından olduAntalya’da kuş nöbeti uğruna canından oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.