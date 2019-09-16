Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Karapürçek ilçesinde kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Sadık G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sadık Kazancı (85) toprağa verildi.

Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda Sadık G. ile dedesi Sadık Kazancı arasında tartışma çıktı. Sadık G., para isteğine olumsuz yanıt veren dedesi Sadık Kazancı’yı bıçaklayarak öldürdü. Sadık G. olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Sadık G.’nin jandarmadaki sorgusu devam ederken, Sadık Kazancı’nın cenazesi bugün Meşepınar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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