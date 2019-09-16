Adını taşıyan torununun öldürdüğü dede toprağa verildi (2)

TUTUKLANDI\nSakarya\u2019n\u0131n Karap\u00fcr\u00e7ek il\u00e7esinde, ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 dedesi Sad\u0131k Kazanc\u0131\u2019y\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak, \u00f6ld\u00fcren Sad\u0131k G\u00fcng\u00f6r, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131'yla ilgili tarihi s\u0131r! Bilinmeyen rahibe ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Deniz para\u015f\u00fct\u00fc kazas\u0131nda yaralanan turistlerden biri kurtar\u0131lamad\u0131Ortak devriyedeki helikopterleri g\u00f6ren ter\u00f6ristler, kaz\u0131y\u0131 b\u0131rakt\u0131
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