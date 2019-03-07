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Adının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, son meclis toplantısında, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra kentteki cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesinde bulundu.

Adının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, son meclis toplantısında, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra kentteki cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesinde bulundu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.
Karabük Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimi öncesi, son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldükten sonra açıklama yapan Başkan Rafet Vergili, "2014- 2019 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bazen kalbimizi kıracak laflar da ettik. Ben meclis üyelerimizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Bunları kişisel olarak algılamayın, hiçbirimizin şahsi bir işi yoktu. Hepimiz memleketimize hizmet için toplanmıştık. MHP'li ve AK Parti'li tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma 5 yıldır yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.
Başkan Vergili, gündem harici üçüncü madde olarak oylamaya sunduğu, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra Karabük'teki cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesinde bulundu. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

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Adının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdıAdının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdıAdının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdı

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