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Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı Bayram namazı saat kaçta? Diyanet’e göre 2022 Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı Kurban Bayramı saatleri!

08.07.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı bayram namazı saat bilgileri, bu ilerde yaşayan ve bayram namazı kılacak olan vatandaşların arama motorlarında sorguladığı bir konu. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala o gün yapılacak ilk ibadet bayram namazını kılmak olacak. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı illerinde bayram namazı saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı bayram namazı saatleri 2022!

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı Bayram namazı saat kaçta? Diyanet’e göre 2022 Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı Kurban Bayramı saatleri!

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan herkes kendi ikamet ettiği ilin bayram namazı saati araştırıyor. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı illerinde yaşayan vatandaşlarda bayram namazı saatini öğrenmek için Diyanet’in açıklamasını bekledi. İşte Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı bayram namazı saatleri? 2022 Diyanet Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı kurban bayramı namazı saat bilgisi!

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Adıyaman'da bayram namazı sabah saat 05.46, Afyonkarahisar'da 06.15 ve Ağrı'da ise 05.22'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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