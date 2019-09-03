Adıyaman'da üretimi giderek yaygınlaşan bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini

anlatmak amacıyla kentte Badem Zirvesi düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi,

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik AŞ'nin

desteklediği "Adıyaman Badem Zirvesi"ne konuşmacı olarak Dr. Ender Saraç katılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda 5 Eylül Perşembe günü saat

09:00'da başlayacak olan zirvede, badem üretimi değer zincirinde yer alan paydaşlardan üretici, sanayici, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve iş adamları bir araya gelecek. Dr. Ender Saraç da bademin sağlıklı yaşam ve insan sağlığı

üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir konuşma yapacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanacak Badem Hedef Pazar Analizi'nin lansmanı yapılacak. Badem üretiminde Türkiye'nin yeri, üretimde teknoloji ve inovasyon başlıklarıyla

iki farklı oturum düzenlenecek.

Örnek badem bahçelerine yönelik inceleme gezisi ve

hasat etkinliğinin ardından Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Birlik AŞ'ye ait

badem işleme tesisinde sezonun ilk bademi kırılarak etkinlik tamamlanacak.

