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Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önlük giyerek engelli çocuklarla birlikte kek yaptı.

Kılınç, Yeni Mahalle'de bulunan Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada zihinsel engelli çocuklarla bir araya gelen Süleyman Kılınç, onlarla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından çocuklarla mutfağa giren Kılınç, önlük giyerek onlarla birlikte kek hazırladı.

Belediye Başkanı Kılınç, yaptığı açıklamada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilere belediye başkanlığı olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Yoğun çalışma temposu içinde engelli çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılınç, "Unutmamalıyız ki her birey bir engelli adayı. Bundan dolayı bu konuya hassasiyetle yaklaşmak hepimizin görevi. Yerel yönetimler olarak biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Süleyman Kılınç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde her yıl yüzlerce çocuğa kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayan eğitimler verildiğine işaret ederek, çocukların burada aldıkları eğitimle sosyal yaşama adapte olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Daha sonra yaptıkları keki çocuklarla beraber yiyen Kılınç, ardından sanat atölyesinde ahşap boyama etkinliğine de katıldı.

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