Adıyaman çadır kentteki yangın söndürüldü

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Çadır Kent Konaklama Tesislerinde (Geçici Barınma Merkezi) çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çadır kentin hurdalarının depolandığı çadırda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Elektrik hatlarından kaynaklandığı tespit edilen yangın, bir anda yayıldı. Suriyeli sığınmacıların kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşaltılan çadır kent çıkan yangında alevler yükselirken, dumanlar kilometrelerce yükseklikten fark edildi. Görevlilerin fark ettiği yangın yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. AFAD görevlileri de olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. İş makinesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında bir süre sonra yangın söndürüldü. Yangında birkaç çadırın yandığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

