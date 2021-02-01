Adıyaman-Çelikhan karayoluna çığ düştü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yoluna çığ düştü.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çığ meydana geldi. Dağlardan aşağıya doğru inen çığ, Çelikhan- Adıyaman karayolunu trafiğe kapattı. Çığ düşmesinden dolayı ölen yada yaralanan olmazken karayolları ekiplerince bölgede yol açma çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çığın düştüğü karayolunu temizleyerek trafiğe tekrar açtı.