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Adıyaman-Çelikhan karayoluna çığ düştü

01.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yoluna çığ düştü.Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yoluna çığ düştü.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çığ meydana geldi. Dağlardan aşağıya doğru inen çığ, Çelikhan- Adıyaman karayolunu trafiğe kapattı. Çığ düşmesinden dolayı ölen yada yaralanan olmazken karayolları ekiplerince bölgede yol açma çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çığın düştüğü karayolunu temizleyerek trafiğe tekrar açtı.

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