HABER

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, 14 Ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde meydana gelen terör olaylarıyla ilgisi olduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos’ta hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son dakika habere göre, bu sabah saatleridne gözaltına alınan Yuka, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Adıyaman'ın Kömür beldesinde geçen salı günü bir grup terörist mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Dün ise PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralıları, hastaneye götürmek isteyen askerlerin bulunduğu askeri sivil aracı, terörist unsur zanneden güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle de 3 asker şehit oldu.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda dün olayla ilgisi bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı ise düzenlenen operasyonlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, görevinden uzaklaştırıldı.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!
Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman şehit TSK yusuf yuka PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.