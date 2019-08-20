Adıyaman'da 5 hektarlık alandan milyonlarca fosil çıktı

Dağlık bölgede gördükleri değişik taşları deniz ürünlerine benzeten vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Tut Kaymakamlığı vatandaşların söylemlerini dikkate alarak, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne konuyu bildirdi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müze Müdürlüğünden uzmanlar Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile birlikte belirtilen bölgede incelemede bulundu.

MİLYONLARCA YILLIK MİLYONLARCA FOSİL VAR

Hacı Muhammet Dağı’nın bin 700 rakımlı bölgesinde 55 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Eosen Dönemine ait Numulites fosiline, 2 bin 100 rakımlı bölgede ise rudist ve kaya mercanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait fosiller tespit edildi. İlk incelemeye göre dağın yaklaşık 5 hektarlık kısmında milyonlarca fosil tespit edildi. Fosillerin çokluğunu ve yayıldığı alanı gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi.

İlk belirlemelere göre, hem 55 milyon yıllık hem de 155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplamasının dünyada tek olabileceği düşünülüyor. Daha geniş ve derinlemesi bir araştırmada bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.