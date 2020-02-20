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Adıyaman'da 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Adıyaman Kahta'da bir köyde 51 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş köyünde taşımalı eğitim veren Eskitaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. İddiaya göre, öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba yiyen 280 öğrenciden 51’i yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi okula 112 acil sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ekipler zehirlendikleri şüphesi ile öğrencileri Göçeri Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerden 24’ü buradan Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

YEMEKLERDEN VE SUDAN NUMUNE ALINDI

Olay sonrasında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su numunesi aldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kahta Öğretmenevi tarafından yapılan yemeklerden günde 4 bin kişinin yediğini belirtirken, Eskitaş İlk ve Ortaokulunda yemek yiyen 280 öğrenci olduğunu ifade etti.

Zehirlenme sebebinin alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman gıda zehirlenmesi

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