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  4. Adıyaman'da AVM'ye canlı bomba ihbarı! Ekipler alarma geçti

Adıyaman'da AVM'ye canlı bomba ihbarı! Ekipler alarma geçti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.01.2025 00:40
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Adıyaman'da faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İhbarın asılsız olduğu tespit edilirken polis ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman'da AVM'ye canlı bomba ihbarı! Ekipler alarma geçti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alan 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İhbarın asılsız olduğu tespit edilirken polis ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bomba
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