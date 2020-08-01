HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı

Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı! Güçlükle gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladığı öne sürülen şahıs, gazetecilere saldırdı. Şahıs güçlükle gözaltına alınırken arkadan kelepçeli ellerini zıplayarak öne alışı dikkat çekti.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden A.U. isimli şahıs, babası olan K.U.’yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı.

Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi. Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği esnada saniyeler içerisinde kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını geçirerek ellerini öne getirdi.

1

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

2

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFalcao ailesiyle tatilde!Falcao ailesiyle tatilde!
Sürücüler dikkat! Haksız ceza için emsal kararSürücüler dikkat! Haksız ceza için emsal karar
İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

En Çok Okunan Haberler

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!

ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Yasaklayacağız!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Diğer Haberler
Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bir günlük bebeğini öldürüp çöpe atmıştı! Yeni gelişme

Sürücüler dikkat! İtiraz etti, yediği cezayı iptal ettirdi

Sürücüler dikkat! Haksız ceza için emsal karar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon!

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı, vatandaş kurbanını kendisi kesti

Başakşehir'de şoke eden olay! Kasaplar kaçtı...

Bursa'da akıntıya kapılan genç, 7 saat sonra ölü bulundu

Kahreden olay! 7 saat sonra acı haber geldi

Çeşme'de sahilde maskesiz ve mesafesiz eğlence

Çeşme'den 'pes' dedirten görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.