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Adıyaman'da, 'barakam ateşe verildi' iddiası: Kapıma 'kafir' yazdılar

27.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da meydana gelen olayda bayat ekmekleri toplayarak geçimini sağlayan bir kişinin kaldığı barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Yanık kokusuna uyanan Hüseyin Bal, diri diri yanmaktan kurtulurken, söz konusu kişi bunun basit bir yangın olmadığını kundaklama olduğunu iddia etti. Bal, ''Burada beni yakıp öldürmeye çalıştılar. Çevredekiler beni buradan göndermeye çalışıyor. Yaptığım iş nedeniyle mahalledekiler beni buradan göndermek istiyor. Kapıma ‘kafir’ yazmışlar'' dedi.

Adıyaman'da, 'barakam ateşe verildi' iddiası: Kapıma 'kafir' yazdılar

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir barakada yalnız başına yaşayan ve geçimini sokaklardaki bayat ekmekleri toplayıp hayvan besicilerine satarak sağlayan Hüseyin Bal’ın (41) gece kaldığı barakada yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın esnasında, yanık kokusuna uyanan Bal, diri diri yanmaktan kurtuldu. Uyanınca alevleri fark eden Bal'ın yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

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''KAPIMA 'KAFİR' YAZDILAR''

Olayın basit bir yangın değil kundaklama olduğunu ileri süren Bal, daha önce de barakanın kapısına ''kafir'' yazıldığını ve kendisinin öldürülmek istendiğini iddia etti
Baraka sahibi Hüseyin Bal, “Akşam yanık kokusuyla uyandım ve bir baktım ki uyuduğum odanın yan kısmındaki alan yanıyor. Kendimi can havliyle dışarıya attım ve daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Burada beni yakıp öldürmeye çalıştılar. Çevredekiler beni buradan göndermeye çalışıyor. Odada bir havalandırma bırakmışım, o havalandırmadan içeriye ateş atılmış. Ben eğer uyanmayıp kapıyı açamasaydım belki de hayatta olmayacaktım. Yaptığım iş nedeniyle mahalledekiler beni buradan göndermek istiyor. Kapıma ‘kafir’ yazmışlar. Ben bu olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim” diye konuştu.
Yaşanılan olay sonrasında olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yürüterek, baraka sahibinin iddialarını araştırdı.

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(İHA)

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Adıyaman
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