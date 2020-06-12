Adıyaman’da bir garip ‘tuvalet’ olayı! Ortadan ikiye böldüler

Olay, Adıyaman merkez Sıratut Camii’de gerçekleşti. Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Sıratut Camii’nin tuvaleti paylaşılamadı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami ve minare, caminin müştemilatıyla ilgili restorasyon yapmak istedi. Caminin tuvaletlerinin de içinde bulunduğu alanda 2013 yılında çalışma yapmak istedi. Cami ve avlusunun bir kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, avlu ve tuvaletinde bir kısmı Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği’ne ait olunca tuvaletleri işletme anlaşmazlığı yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, restorasyon yapmak dernekten hak sahibi olduğu yerleri devretmesini istedi ancak dernek, tuvaletlerin kendilerine verilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan anlaşmazlık çözülemeyince çare, tuvaletleri ikiye bölmekte bulundu. Vakıf ile dernek anlaşamayınca trajikomik bir olay ortaya çıktı. Dernek yetkilileri, tuvaletlerin ortasından duvar ördürerek, tuvaletleri ikiye böldü. Tuvalete gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duruma mahalle sakinleri tepki gösterdi.