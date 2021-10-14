Adıyaman'da bir ilçede kuduz paniği! 6 ay boyunca yasaklandı

11 Ekim'de tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, kurt saldırısı sonucu yaralandı. Etkisiz hale getirilen kurttan numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuduz hastalığını tespit etti.

6 AY KARANTİNA UYGULANACAK

Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çiftçi ve besicileri bilgilendirerek, hayvanları aşılamaya başladı.

Ayrıca ilçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asıldı, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kaynak: AA

