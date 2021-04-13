Adıyaman'da bir markette çocuklar için 'göz hakkı' reyonu oluşturuldu

Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde market işletmeciliği yapan Mahmut Yaman isimli esnaf, çocukları düşünerek çocuklara özel, göz hakkı reyonu yaptı. İçerisinde çeşitli meyvelerin yer aldığı çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonunu gören vatandaşlar ise duruma büyük beğeniyle karşılık veriyor.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR'

Markete gelen veya yoldan geçen her çocuğun faydalanabileceği reyonla ilgili açıklamalarda bulunan market işletmecisi Mahmut Yaman, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, ve bizler çocuklarımıza paylaşmayı aşılamak ve onları bir nebzede olsa mutlu edebilme adına böyle bir çalışma yaptık. Canı isteyen her çocuk gelip reyondan ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Bu çocuklarımız markete gelen çocuklarımız da olabilir yoldan geçen çocuklarımız da” diye konuştu.

(İHA)





