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  4. Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, aralarında alacak meselesi nedeni ile husumet bulunan 2 kişi çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak nedeni ile husumet bulunan E.Y. ve M.K. tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken E.Y. ve M.K. vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga

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