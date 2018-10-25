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Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'da şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi sağlık ocağı bahçesindeki ambulansın üzerine devrildi. Minare park halindeki ambulansın üzerine düşerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, öğleden sonra Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Varlık Camisi'nin taştan yapılan minaresi, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yıkılan minarenin molozları, bitişikteki 112 Acil İstasyonu'nun bahçesinde park halinde bulunan ambulansın üzerine yıkıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekip, molozların altında canlı olup olmadığını kontrol etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ise kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMANAA,

Öte yandan Gölbaşı'nda da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, "Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren süren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyu, binaların giriş katlarındaki bazı evlere doldu. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. (DHA-İHA)

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Cami Minaresi sağlık ocağı Adıyaman

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah turk,luğu afetlerden korusun.
demek ki bu camiye her cuma para yardımı edenler canı gönülden vermemiş, çünkü genelde camiler ya hayır sever vatandaşların katkıları ve cuma günleri de camin masrafları için vatandaştan para Allah rızası için para toplanır tabi ki veren de vardır vermeyende herkesin bütçesine göre, inşallah ölen ve yaralanan olmamıştır minare yapılır hem de daha sağlamı geçmiş olsun.
yüzlerce senelik yapılar minareler ayakta kalırken yeni yapılan bir minarenin göçmesi cezasız kalmamalı yapanlara gereken ceza uygulanmalıki başka birisi daha böyle bir iş yapmaya cesaret edemesin.
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