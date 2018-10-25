Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

Olay, öğleden sonra Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleyle aynı adı taşıyan Varlık Camisi'nin taştan yapılan minaresi, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yıkılan minarenin molozları, bitişikteki 112 Acil İstasyonu'nun bahçesinde park halinde bulunan ambulansın üzerine yıkıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekip, molozların altında canlı olup olmadığını kontrol etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Gölbaşı'nda da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.