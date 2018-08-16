Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı.
3 ASKER YARALI
Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.
HASTANEDEN ACI HABER
Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.(DHA)
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