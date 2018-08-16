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Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Adıyaman'dan gelen son dakika haberine göre, 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı.

3 ASKER YARALI

Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 1' inin kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.(DHA)

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Adıyaman Son dakika PKK terör asker çastışma

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH BELANI TÜRK ORDUSU İLE VERİYOR PKK SONUN YAKINDIR.
zafer türk ordusunun
Allah sizi korusun. Seneye lisans eğitimim bitiyor kpss lisansa ve alese girip subay olmak istiyorum allahım inşallah nasip eder. lise lojistik önlisans lojistik lisans yine lojistik okudum. ikmal istiyorum inşallah olurda vatana millete hayrımı dokunur
hayırsız mynet bir kere güzel haber ver felaket tellalı
@ortimus ne yani sehidi dirilttik mi desinler..?
milletimizin başı sagolsun
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