Adıyaman'da çernov ince kertenkelesi görüntülendi! "İlk kez görüyoruz"

Adıyaman’da kırmızı kuyruklu (Çernov ince kertenkelesi) görüldü.

Merkez Gazihan Dede mevkiinde vatandaşlar tarafından fark edilen kırmızı kuyruklu kertenkele dikkat çekti. İlk kez kırmızı kuyruklu kertenkele gören vatandaşlar, kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KUYRUĞU HER ZAMAN BU RENK OLMUYOR

Çernov ince kertenkelesi olduğu öğrenilen kertenkelenin kuyruğunun her zaman bu kadar kırmızı olmadığı öğrenildi.

"İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Vatandaşlar, ilk kez böyle bir kertenkele gördüklerini ve çok ilginç bir hayvan olduğunu dile getirdi.

İHA

