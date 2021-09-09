HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da çernov ince kertenkelesi görüntülendi! "İlk kez görüyoruz"

Adıyaman'da çernov ince kertenkelesi görüntülendi! "İlk kez görüyoruz"

09.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kırmızı kuyruklu kertenkele görüntülendi. Çernov ince kertenkelesi olduğu öğrenilen kırmızı kuyruklu kertenkeleyi görenler telefonuna sarıldı. Konu ile ilgili araştırma yaptıklarındaysa kertenkelenin kuyruğunun normalde bu kadar kırmızı olmadığını öğrendi. İlk kez böyle bir kertenkele gördüğünü söyleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adıyaman'da çernov ince kertenkelesi görüntülendi! "İlk kez görüyoruz"

Adıyaman’da kırmızı kuyruklu (Çernov ince kertenkelesi) görüldü.

Merkez Gazihan Dede mevkiinde vatandaşlar tarafından fark edilen kırmızı kuyruklu kertenkele dikkat çekti. İlk kez kırmızı kuyruklu kertenkele gören vatandaşlar, kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KUYRUĞU HER ZAMAN BU RENK OLMUYOR

Çernov ince kertenkelesi olduğu öğrenilen kertenkelenin kuyruğunun her zaman bu kadar kırmızı olmadığı öğrenildi.

"İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Vatandaşlar, ilk kez böyle bir kertenkele gördüklerini ve çok ilginç bir hayvan olduğunu dile getirdi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
PARTNER"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı
Evdeki altınları alıp ortadan kaybolmuştu! Yeni gelişmeEvdeki altınları alıp ortadan kaybolmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.