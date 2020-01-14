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  4. Adıyaman'da çizgili sırtlan ile selfie yaptı

Adıyaman'da çizgili sırtlan ile selfie yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir vatandaş çizgili sırtlanın inine kadar giderek, leşten beslenen çizgili sırtlan ile özçekim (selfie) yaptı.

Adıyaman'da çizgili sırtlan ile selfie yaptı

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlan ile ilgili yine ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Uluslararası anlaşma CITES kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı bu kez vatandaşlar görüntüledi.

İddiaya göre, sayıları 10’a yakın olan sırtlanların yaşadığı mağaranın bulunduğu bölgeye giden vatandaşlar, götürdükleri et ve balığı mağaranın önüne bıraktı. Et ve balık kokusunu alan çizgili sırtlan ininden dışarı çıktı. Metin Saruhan isimli vatandaş çizgili sırtlana yaklaştı ve özçekim yaptı. Kendisine yaklaşan insanlara aldırış etmeyen çizgili sırtlan, bırakılan et ve balığı alarak inine geri girdi. İki adet çizgili sırtlanı görüntüleyen vatandaşlar, sırtlanların insanlara zarar vermediğini, onların sadece leşlerle beslendiğini göstermek istediklerini ifade etti.

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Bir hafta önce toplam 3 kişiyle birlikte çizgili sırtlanların yaşadığı mağaranın önüne geldiklerini dile getiren Metin Saruhan, “Burası sırtlanların konaklama merkezi, bu hayvanlar zararsız insanlara herhangi bir zararı yok. Yırtıcı değiller, leşlerle besleniyorlar. Yaklaşık 15-20 senedir çizgili sırtlanların varlığından haberdarım. Birazda bilinçli olmamız gerek, halkı bilinçlendirmemiz gerek. Bunlar sürülere zarar veren hayvanlar değil, genelde leşlerle hatta meyvelerle, sebzelerle bile besleniyor bu hayvanlardır” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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ÇİZGİLİ SIRTLAN selfie Adıyaman

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