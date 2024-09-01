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Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

01.09.2024 07:39
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Kahreden haber bu kez Adıyaman'dan geldi! Cinnet getiren cani koca Ekrem Daşcan eline aldığı silahıyla eşini kovaladı. Evin girişinde eşi Merve Daşcan'ı katleden Ekrem Daşcan sonra da kendi kafasına sıktı. O sırada evde olan yaşları 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları çığlık çığlığa olaya tanıklık etti.

Adıyaman’da, cinnet getiren şahıs, 3 çocuk annesi eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

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TABANCAYLA EŞİNİ KOVALADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan Merve Daşcan (25), ile eşi Ekrem Daşcan (36), arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eline aldığı tabancayla eşini kovaladı.

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ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Eşini evlerinin giriş kısmında yakalayan Ekrem Daşcan, Merve Daşcan’ı başından vurdu. Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cenazesi başında kendi canına kıydı.

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KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ SARDI

Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlık seslerini duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÇOCUKLAR DA ŞAHİT OLDU

Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden götürüldü.

EKİPLERDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri yaşanılan olay sonrası Merve ve Ekrem Daşcan’ın ailelerinin bir birine saldırmaması ve olumsuzlukların olmaması için morgda güvenlik önlemleri aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman cinnet
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