ADIYAMAN'DA DEPREM! 4 Mart 2023 Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de hissedildi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasatahnesi tarafından Adıyaman için yapıldı. Adıyaman 4.4 ile sallandı. Depremin Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de hissedildiği öğrenildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "4 Mart 2023 Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 4 Mart 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi...

ADIYAMAN 4.4 İLE SALLANDI

Adıyaman Çelikhan'da saat 08.27 sıralarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte geçekleşti.

Kandilli Rasatahanesi depremin merkez üssüü Adıyaman Bozgedik-Çelikhan olarak duyurdu.

4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayımlanan verilerde derinlik ise 5.0 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (4 MART 2023 CUMARTESİ)

2023.03.04 08:07:05 37.4292 36.9932 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 08:03:52 38.0837 28.9870 4.8 -.- 2.0 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel

2023.03.04 07:59:30 37.3845 37.1368 7.4 -.- 2.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 07:56:52 36.1717 36.2232 6.8 -.- 1.8 -.- TEPEHAN-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.03.04 07:52:49 37.8573 36.3100 16.5 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 07:50:39 38.0612 37.7378 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.04 07:42:04 37.9213 36.6873 10.8 -.- 2.5 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 07:29:35 38.5402 40.4370 10.4 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.03.04 07:24:09 36.3552 28.8715 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.04 07:19:19 37.9703 36.2502 4.3 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 07:10:13 37.0948 28.4755 7.2 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.03.04 06:49:58 38.2888 37.7605 5.0 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.04 06:46:30 37.8695 36.3400 5.0 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 06:38:28 38.3728 37.1952 5.0 -.- 1.9 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 06:37:26 37.2307 37.0333 13.2 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 06:36:32 38.2053 38.1495 8.5 -.- 2.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.04 06:33:53 39.3677 26.1445 8.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.04 06:27:18 37.7958 37.3497 6.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 06:06:12 36.2187 36.2303 4.1 -.- 1.4 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel

2023.03.04 06:03:40 36.2425 36.1623 6.6 -.- 4.0 3.9 ODABASI-(HATAY) İlksel

2023.03.04 05:50:55 38.4825 39.4463 7.5 -.- 2.2 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.04 05:43:11 37.9740 36.3070 4.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:39:16 38.0960 36.6275 11.1 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:37:14 40.8773 31.0568 23.1 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2023.03.04 05:36:06 37.1330 36.7205 8.0 -.- 2.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.04 05:28:09 37.8833 36.3728 8.1 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:19:35 38.0783 37.7113 9.1 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.04 05:17:52 37.8547 36.5813 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:14:37 37.9460 36.2525 11.1 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:12:08 37.3550 36.8930 5.0 -.- 2.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 05:03:11 38.5787 44.8178 5.0 -.- 3.1 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.03.04 04:49:35 37.4203 37.0688 4.6 -.- 2.2 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:44:03 37.9422 36.6268 6.7 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:41:54 38.1005 36.8285 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:36:52 37.9938 37.4805 4.6 -.- 2.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:36:28 38.2147 38.6375 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.04 04:34:30 38.2478 38.6912 7.7 -.- 1.7 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.04 04:33:42 37.1860 37.0935 5.1 -.- 1.6 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.04 04:27:30 38.5062 39.4648 4.4 -.- 1.6 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.03.04 04:22:44 37.9248 36.5695 9.8 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:17:40 36.4667 36.2977 5.5 -.- 1.8 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.04 04:16:26 38.1200 36.2065 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.04 04:05:14 37.8047 36.5920 5.3 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 04:01:13 38.1915 37.1748 6.8 -.- 2.2 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 03:56:24 36.3860 36.1290 8.6 -.- 1.7 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel

2023.03.04 03:51:56 37.5343 38.7672 9.3 -.- 1.8 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.03.04 03:50:19 38.0312 33.7307 9.8 -.- 1.2 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel

2023.03.04 03:47:36 36.1307 36.0002 5.3 -.- 1.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.04 03:43:15 37.9085 36.7082 4.4 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 03:39:27 38.2165 37.9082 6.3 -.- 2.2 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.04 03:31:11 38.3220 38.3308 6.9 -.- 1.9 -.- MALATYA İlksel

2023.03.04 03:23:54 37.8232 36.5902 5.2 -.- 1.9 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 03:17:28 38.0880 36.7073 5.4 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 03:02:00 36.1250 36.0602 5.0 -.- 2.2 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.04 03:01:37 38.8917 27.3400 7.2 -.- 1.7 -.- SAKALLI-(MANISA) İlksel

2023.03.04 03:01:08 38.3522 36.5893 5.0 -.- 2.4 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.03.04 02:56:09 38.0758 36.9305 5.0 -.- 2.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 02:54:06 37.7000 37.4507 5.0 -.- 2.7 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 02:49:26 37.9960 36.8093 5.8 -.- 1.8 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 02:39:41 38.2895 37.1782 15.1 -.- 1.5 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 02:34:48 38.1865 37.4945 5.5 -.- 1.9 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.04 02:34:48)

2023.03.04 02:30:45 37.9722 36.5490 1.4 -.- 3.5 3.5 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 02:22:33 38.3588 37.7402 12.6 -.- 2.5 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.04 02:17:55 38.5777 44.8943 5.0 -.- 3.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.03.04 02:08:30 36.3808 36.1358 9.0 -.- 1.2 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel

2023.03.04 01:59:28 38.0078 36.3370 5.5 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 01:54:31 36.8810 36.6002 5.0 -.- 3.0 2.9 SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.04 01:47:46 38.1100 36.4738 5.0 -.- 1.9 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 01:40:04 37.2992 30.5607 5.0 -.- 2.0 -.- GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.03.04 01:35:31 37.3195 30.5425 6.3 -.- 2.3 -.- GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.03.04 01:25:18 36.9638 36.0263 7.3 -.- 3.0 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.03.04 01:23:32 38.1427 38.4265 5.4 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.04 01:19:11 38.2303 36.2163 17.6 -.- 1.2 -.- PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.04 01:15:45 38.3413 27.1930 9.9 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.03.04 01:03:14 37.3232 36.8722 5.0 -.- 2.8 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.04 01:02:39 37.2470 36.9867 12.3 -.- 1.4 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.04 01:00:09 37.1032 36.9397 6.4 -.- 2.0 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.04 00:54:53 38.8498 27.2722 5.0 -.- 2.4 -.- MALDAN-(MANISA) İlksel

2023.03.04 00:53:16 38.0160 36.3652 5.5 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:48:48 38.0297 36.5690 5.0 -.- 3.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:45:47 37.0098 36.4580 6.8 -.- 3.0 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2023.03.04 00:40:58 38.8467 27.3093 12.8 -.- 2.1 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel

2023.03.04 00:39:52 36.0497 35.8898 5.1 -.- 2.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.04 00:39:04 36.1150 36.0222 11.1 -.- 2.7 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.04 00:34:55 37.0393 28.2555 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.03.04 00:20:21 36.6593 36.4465 6.3 -.- 1.4 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel

2023.03.04 00:18:09 38.1048 37.2058 5.2 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:16:52 37.9972 37.5358 29.4 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:15:39 37.9875 36.4255 5.0 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:11:37 38.1008 36.5752 5.0 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:08:25 38.1147 36.7273 1.8 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.04 00:06:31 40.3087 34.6923 4.3 -.- 2.4 -.- KALEHISAR-(CORUM) İlksel

2023.03.04 00:01:53 38.1525 37.8205 2.4 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

