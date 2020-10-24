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Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 19:22 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, bir düğünde davetli gibi katılan, takıların toplandığı kutuya sahta çeyrek altın atarak daha sonra gerçek çeyrek altını geri alan ve polis tarafından gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı

Fabrika işçisi Osman Delibaş ile Sultan Delibaş, geçen pazar günü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan düğün ile evlendi.

ÇEYREK ALTINI GERİ İSTEDİ

Çiftin yakınlarının katıldığı düğünde, davetliler takılarını, aileden birine isimlerini yazdırıp, hazırlanan kutuya attı. Adını Oktay Yıldırım olarak yazdıran davetli de çeyrek altını, kutuya attı. Bir süre sonra geri gelen bu kişi, takılarla ilgilenen aile üyesine, düğüne gelemeyen annesinin takıyı çifte kendisinin hediye edeceğini söyledi. Çeyrek altını geri istedi. Kutudan bir çeyrek altın çıkarılarak, bu kişiye verildi.

DÜĞÜN SONRASI FARK ETTİLER

Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden çift, çeyrek altınlardan biri sahte çıkınca, 2 ailenin de tanımadığı kişinin sahte altın verip, gerçek altın aldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince düğün salonu güvenlik kamera kayıtları incelemesinin ardından şüphelinin M.A., olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince kendini 'Oktay Yıldırım' olarak tanıtan M.A., Kayalık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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