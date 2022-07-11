HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Her yer didik didik arandı

Adıyaman'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Her yer didik didik arandı

11.07.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 'bir kişi bıçaklayıp boş araziye attılar’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yapılan aramalarda herhangi birine rastlanılmadı. Öte yandan şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu, minibüsün muayenesinin olmadığı ve sürücünün mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi.

Adıyaman'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Her yer didik didik arandı

Adıyaman'da 'bir kişi bıçaklayıp boş araziye attılar’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Bu esnada boş arazi yakınlarından geçmekte olan ve durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi. 'Dur' ikazına uymayan minibüs sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu, minibüsün muayenesinin olmadığı ve sürücünün mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi.

AW666067_01 (1)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında bir minibüs içerisinde bulunan bir şahsın kimliği belirsiz iki şahıs tarafından bıçaklanarak boş arazi içerisine atıldığı ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk etti. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri boş arazi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Boş araziyi ve çevresini didik didik arayan ekipler herhangi bir yaralıya rastlayamadı.

AW666067_02

Ekipleri alarma geçiren ihbar! Arama çalışması başlatıldıEkipleri alarma geçiren ihbar! Arama çalışması başlatıldı

ŞÜPHELİ MİNİBÜS ALARMI! KOVALAMACA YAŞANDI

Bu esnada boş arazi yakınlarından geçmekte olan ve durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ikazına uymayan minibüs ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Durdurulan minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan bir şahıs araçtan indirilerek kelepçelenip ekip otosuna bindirildi. Minibüste incelemelerde bulunan polisler her hangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Minibüs sürücüsü A.Y., isimli şahıs 1.28 promil alkollü çıkarken minibüsün muayenesinin olmadığı sürücünün ise mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Minibüs, trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücü A.Y’ye ise toplam 5 bin 896 TL para cezası uygulandı. Cezai işlemleri uygulanan şahıslar bulundukları yerden gönderilirken polis ekipleri ise yaptıkları araştırmalar sonucunda bıçaklama olayının asılsız olduğunu anlamaları üzerine olay yerinden ayrıldı.

AW666067_03 (1)

AW666067_04 (1)

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar varTatil yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında beklediYasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımıEkrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı

54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.