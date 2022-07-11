Adıyaman'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Her yer didik didik arandı

Adıyaman'da 'bir kişi bıçaklayıp boş araziye attılar’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Bu esnada boş arazi yakınlarından geçmekte olan ve durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi. 'Dur' ikazına uymayan minibüs sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu, minibüsün muayenesinin olmadığı ve sürücünün mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında bir minibüs içerisinde bulunan bir şahsın kimliği belirsiz iki şahıs tarafından bıçaklanarak boş arazi içerisine atıldığı ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk etti. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri boş arazi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Boş araziyi ve çevresini didik didik arayan ekipler herhangi bir yaralıya rastlayamadı.

ŞÜPHELİ MİNİBÜS ALARMI! KOVALAMACA YAŞANDI

Bu esnada boş arazi yakınlarından geçmekte olan ve durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ikazına uymayan minibüs ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Durdurulan minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan bir şahıs araçtan indirilerek kelepçelenip ekip otosuna bindirildi. Minibüste incelemelerde bulunan polisler her hangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Minibüs sürücüsü A.Y., isimli şahıs 1.28 promil alkollü çıkarken minibüsün muayenesinin olmadığı sürücünün ise mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Minibüs, trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücü A.Y’ye ise toplam 5 bin 896 TL para cezası uygulandı. Cezai işlemleri uygulanan şahıslar bulundukları yerden gönderilirken polis ekipleri ise yaptıkları araştırmalar sonucunda bıçaklama olayının asılsız olduğunu anlamaları üzerine olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

