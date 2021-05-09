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Adıyaman'da emniyet amiri ölümden döndü

09.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Emniyet amiri kazadan yara almadan kurtuldu.

Adıyaman'da emniyet amiri ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy’un kullandığı otomobil, ilçe girişinde mucurlu yolda kontrolden çıkarak takla attı. Mucur nedeniyle üç takla atan ve daha sonra refüje çarpan araçtaki Emniyet Amiri Yücesoy kazadan yara almadan kurtuldu.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Yücesoy vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılırken, otomobilin motor kısmında aniden çıkan alevler de yine vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olayın meydana geldiği bölgede kazaların sıklıkla yaşandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman

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