Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Süleyman Kaya idaresindeki 16 UB 778 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun Beşpınar mevkisinde Abuzer Turan'ın kullandığı 02 AN 749 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Zeynal, Yeral Daşkıran, Asiye, Bünyamin Turan ve Irmak Naz (10), Selma, Serhat (12) Kaya ile Elif Ela (6) ve Remziye Demirpolat yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

