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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 3’ü çocuk 9 yaralı

22.07.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da otomobil traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil traktöre çarptı: 3’ü çocuk 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Burunçayır köyü yakınlarında Adıyaman yönüne ilerleyen Türkmen Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Doğuç yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada traktör 3 parçaya bölünürken, traktörü kullanan İsmet Doğuç (52), eşi Gökçen Doğuç (46) ile otomobil sürücüsü Türkmen Kaya (75) ile otomobilde bulunan Fadime Kaya (52), Hasan Kaya (39), Zeynep Kaya (39), Ensar Kaya (5), Havva Esila Kaya (5) ve Emir Kaya (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipler ile vatandaşlar tarafından devrilen traktör ve ters dönen otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, otomobilin traktöre arkadan çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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