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  4. Adıyaman’da feci olay! 3 yıllık evli çift hayatını kayatını kaybetti

Adıyaman’da feci olay! 3 yıllık evli çift hayatını kayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Kurban Bayramı’nın 1. gününde üzerlerine baca devrilen karı koca kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları ise yaralandı.

Adıyaman’da feci olay! 3 yıllık evli çift hayatını kayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 3 yıldır evli olan Ferhat Uğurlu ile Semra Uğurlu, 2 yaşındaki çocukları E.U. ile beraber Yunus Emre Mahallesi’ndeki evlerinin damında uyudu.

ÜZERLERİNE BACA DEVRİLDİ

Damda uyuyan Uğurlu ailesinin üzerine baca devrildi. Devrilen bacanın altında kalan 3 kişi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Uğurlu ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat ile Semra Uğurlu çifti yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çiftin 2 yaşındaki kızlarının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uğurlu çiftinin cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı

(İHA)

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