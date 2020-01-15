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  4. Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kalabalık bir kız grubu, sokak ortasında bir kızı dövdü. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Hocaömer Mahallesi, Hocaömer Camii yanında meydana geldi.

Bilinmeyen nedenlerden dolayı iki genç kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kavga eden kızlardan birinin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kalabalık kız grubu, kavga ettikleri kızı sokak ortasında defalarca döverken vatandaşları da ayırmamaları için uzaklaştırdı. Vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kalabalık kız grubu dövdükleri kızı bıraktı. Kaldırımda kendisine gelmeye çalışan kıza, bu defa grup içerisinde bir başka kız hızla gelerek saldırdı. Aynı sokakta defalarca saldırıya uğrayan kızı, vatandaşlar alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kalabalık kız grubu daha sonra sokak ortasında tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kızlarla ilgili çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga

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