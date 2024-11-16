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  4. Adıyaman’da görüntülendi! Çizgili sırtlan büyük heyecan yarattı, işte o anlar…

Adıyaman’da görüntülendi! Çizgili sırtlan büyük heyecan yarattı, işte o anlar…

16.11.2024 12:32
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16.11.2024 12:32
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Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan en önemlileri arasında bulunan çizgili sırtlanlar Adıyaman’da vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde önce tilki ya da çakala benzettikleri hayvanın daha sonra sırtlan olduğunu anlayınca büyük heyecan yaşandı. İşte o anlar…

Türkiye’de çizgili sırtlan heyecanı… Adıyaman'da, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan görüntülendi.

Besni ilçesindeki Fırat havzasında tekne gezisi yapan vatandaşlar, çizgili sırtlan gördü.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği çizgili sırtlan, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, daha önce de bölgede rastlanan çizgili sırtlanı görüntülemek için fotokapan kurmuştu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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