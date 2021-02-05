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  4. Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

05.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında ‘kaçak kazı’ meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7’e yükseldi.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yaşar Göğüs’te yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
evet Yine bir cahil toplum yine cinayetler Ulan 6 kişi öldü yazık cahilik okumamış öğrenmemiş insanlar.
Ülke meksikaya döndü valla hergün ölüm hergün olay
vah Adıyamanim vah kahtam. Allah sabır versin rabbim bir daha yaşatmasın.

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